Laura Mattarella | Ruolo accanto a mio padre un dovere e un onore

Laura Mattarella si racconta in una lunga intervista a Vogue Italia. La figlia del presidente della Repubblica definisce il ruolo accanto al padre “un dovere e anche un onore”. “So solo che devo essergli vicina: a volte accanto, altre un passo dietro. Il ruolo di ‘first lady’ in Italia non è previsto. nei protocolli del cerimoniale, in Italia e all’estero, vengo indicata semplicemente come ‘signora Laura Mattarella ‘”, afferma. Cerca di avere una vita «normale», ma ha lasciato il lavoro per stare vicino al padre. Intervista a Laura Mattarella per la cover di Vogue Italia Gennaio 2026 https:t.coMcULKKj3PO — Vogue Italia (@vogueitalia) December 26, 2025 Laura Mattarella, la carriera e la famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Laura Mattarella si racconta a : «Ho considerato un dovere e un onore stare accanto a mio padre, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio»

