Non un incarico, non una funzione ufficiale, nemmeno una definizione precisa. Il ruolo di Laura Mattarella accanto al presidente della Repubblica nasce altrove: in una scelta personale, meditata, vissuta con misura. A raccontarlo è lei stessa, in un’ intervista a Vogue che restituisce il senso profondo di una presenza silenziosa ma costante al fianco di Sergio Mattarella, lontana dai riflettori e priva di qualsiasi formalizzazione istituzionale. “Un dovere e un onore”, lo definisce. Parole semplici, che però racchiudono il peso di una decisione maturata nel tempo e mai data per scontata. Laura Mattarella chiarisce subito un punto centrale: non esiste, in Italia, una figura assimilabile alla first lady. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Laura Mattarella, le parole a sorpresa sul padre

Leggi anche: Laura Mattarella: “Un dovere e un onore stare accanto a mio padre”

Leggi anche: Laura Mattarella: “Ruolo accanto a mio padre un dovere e un onore”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Laura Mattarella, le parole a sorpresa sul padre - Laura Mattarella racconta il suo ruolo accanto al padre Sergio Mattarella: una scelta personale, senza incarichi né privilegi. urbanpost.it