Laura Mattarella le parole a sorpresa sul padre
Non un incarico, non una funzione ufficiale, nemmeno una definizione precisa. Il ruolo di Laura Mattarella accanto al presidente della Repubblica nasce altrove: in una scelta personale, meditata, vissuta con misura. A raccontarlo è lei stessa, in un’ intervista a Vogue che restituisce il senso profondo di una presenza silenziosa ma costante al fianco di Sergio Mattarella, lontana dai riflettori e priva di qualsiasi formalizzazione istituzionale. “Un dovere e un onore”, lo definisce. Parole semplici, che però racchiudono il peso di una decisione maturata nel tempo e mai data per scontata. Laura Mattarella chiarisce subito un punto centrale: non esiste, in Italia, una figura assimilabile alla first lady. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Laura Mattarella: “Un dovere e un onore stare accanto a mio padre”
Leggi anche: Laura Mattarella: “Ruolo accanto a mio padre un dovere e un onore”
Laura Mattarella, le parole a sorpresa sul padre - Laura Mattarella racconta il suo ruolo accanto al padre Sergio Mattarella: una scelta personale, senza incarichi né privilegi. urbanpost.it
Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi: l'incontro con don Patriciello - L'incontro è avvenuto presso gli scavi del sito archeologico di Pompei, dove il Presidente si trovava insieme a sua figlia Laura. ilmattino.it
#LauraMattarella Per la prima volta, Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accetta di comparire in copertina e di rilasciare un’intervista a una rivista. Lo fa nel numero di gennaio 2026 di Vogue Italia, che apre l’a… x.com
Una giacca in velluto verde acqua e pantaloni grigi: sono questi gli abiti che #LauraMattarella sceglie per incontrare #FrancescaRagazzi tra le sale del Quirinale per l’intervista di copertina del numero di gennaio 2026 di #VogueItalia. “A fine giornata, mentre l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.