L' analisi meteo l' esperto | E' il quinto fenomeno estremo dal maggio del 2023
Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), analizza le precipitazioni cumulate nelle due giornate del 24-25 dicembre sui bacini del Senio, Lamone e Marzeno. “Si tratta di una media di bacino escludendo le stazioni di pianura -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Repubblica Ceca Croazia, Modric in campo stasera. L’obiettivo del quinto Mondiale e i numeri da fenomeno del fuoriclasse del Milan
Leggi anche: Immigrazione e accoglienza, un'analisi del fenomeno con la proiezione del documentario "Real people"
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Buongiorno a tutti, ecco a voi l’analisi di oggi a cura di Roberto Pinna, questa volta col link giusto https://www.meteonetwork.it/meteo/analisi-meteo-del-24-dicembre-2025/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.