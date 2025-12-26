Lady Diana il grande rimpianto svelato poco prima di morire
Dopo le recenti polemiche che hanno nuovamente acceso i riflettori sulla Famiglia Reale britannica, riemerge una vicenda che riporta al centro la figura di Lady Diana e un dolore rimasto a lungo nascosto. Pochi giorni prima della sua morte, la principessa confidò all’amica Rosa Monckton un profondo rimpianto, legato a una delle scelte più controverse della sua vita pubblica. Una rivelazione che, alla luce delle nuove ricostruzioni contenute nel libro Dianarama di Andy Webb, assume oggi un significato ancora più rilevante. L’intervista del 1995 e le manipolazioni di Martin Bashir. Dianarama offre una nuova lettura dell’ormai celebre intervista televisiva del 1995, che segnò un punto di svolta nel rapporto tra Diana e la monarchia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Lady Diana, che dieci giorni prima di morire si era pentita della famigerata intervista alla Bbc: «Temeva di aver fatto del male a William e Harry»
