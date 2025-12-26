Ladri nel Meratese | il video
Suonano il citofono, se non risponde nessuno entrano in casa e rubano, altrimenti scappano a bordo di un'auto. Sono in azione in questi giorni a Cernusco Lombardone e in altri comuni della parte sud della provincia lecchese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Merate, ladri in Chiesa: rubato il fonte battesimale.
