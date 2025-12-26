L’addio commosso a Gaetano Maria strappato alla vita a 34 anni

Tempo di lettura: 2 minuti E’ volato in cielo troppo presto Gaetano Maria Brogna, appena 34, colpito da un malore fulminante mentre si preparava a festeggiare il Natale. Castelvetere sul Calore, il suo paese di nascita, si è fermata nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre 2025, per dargli l’ultimo saluto nella chiesa di San Lorenzo, in un clima di profonda commozione e silenzioso raccoglimento. La chiesa, gremita in ogni ordine di posto, ha accolto familiari, amici, conoscenti e tanti cittadini che hanno voluto essere presenti per stringersi attorno alla famiglia Brogna. Volti segnati dalle lacrime, abbracci lunghi e parole sussurrate hanno raccontato meglio di qualsiasi discorso il dolore per una perdita che ha lasciato incredulità e sgomento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

