labbra curate possono aumentare la bellezza del 26 per cento lo dice la scienza

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo solite concentrarci sulla cura della pelle, del nostro viso dei capelli, e perfino della nostra forma fisica. Tutto giustissimo, ma è bene non dimenticarsi neanche di curare, idratare e rimpolpare le nostre labbra. Le nostre labbra sono il centro del volto, quindi, a primo impatto, sono tra gli elementi chiave che una persona nota inizialmente. E non è solo una questione di estetica: le labbra curate trasmettono salute, presenza, consapevolezza. In un’epoca in cui il fascino è sempre più legato ai dettagli, prendersi cura delle proprie labbra diventa un must. Sempre. E questo perché con le labbra curate possiamo rendere la nostra immagine visiva complessivamente più armoniosa. 🔗 Leggi su Amica.it

