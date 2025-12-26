Siamo solite concentrarci sulla cura della pelle, del nostro viso dei capelli, e perfino della nostra forma fisica. Tutto giustissimo, ma è bene non dimenticarsi neanche di curare, idratare e rimpolpare le nostre labbra. Le nostre labbra sono il centro del volto, quindi, a primo impatto, sono tra gli elementi chiave che una persona nota inizialmente. E non è solo una questione di estetica: le labbra curate trasmettono salute, presenza, consapevolezza. In un’epoca in cui il fascino è sempre più legato ai dettagli, prendersi cura delle proprie labbra diventa un must. Sempre. E questo perché con le labbra curate possiamo rendere la nostra immagine visiva complessivamente più armoniosa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Labbra curate possono aumentare la bellezza del 26 per cento. Lo dice la scienza

Leggi anche: Le noci possono aiutarti a dormire meglio, lo dice la scienza

Leggi anche: «La bellezza è potere», lo dice Antonio Ciaramella, storico del make-up e una mostra lo racconta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il segreto che aumenta la nostra bellezza del 26 per cento. Secondo la scienza.

PERMANENT MAKEUP LABBRA quando la naturalezza diventa lusso Effetto acquerello senza contorni duri senza eccessi senza “effetto rossetto” Solo: — colore vivo e naturale — sfumature morbide e vellutate — volume visivo — labbra curate 24/7 Un perm - facebook.com facebook