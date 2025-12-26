La vita degli Elfi | a Spazio Seme il 27 e 28 dicembre

Arezzo, 26 dicembre 2025 – Si conclude domani sabato 27 e domenica 28 dicembre, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e alle famiglie, la rassegna “Intorno a Natale”, i l percorso di eventi proposto da Spazio Seme per accompagnare il pubblico nel tempo delle feste attraverso fiabe, musica e teatro. Un progetto pensato per rallentare, ascoltare e ritrovare il senso più profondo del Natale come tempo di incontro, immaginazione e condivisione. Domani alle 17 e domenica 28 alle 11 va in scena “La vita degli Elfi”, spettacolo teatrale interpretato da Consuelo Pacheco e Leonardo Lambruschini, che chiude la rassegna con una proposta poetica e sensoriale, capace di parlare ai bambini e agli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

