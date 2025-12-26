La valle dei dinosauri nel parco dello Stelvio | Migliaia di esemplari

Una scoperta sensazionale nel cuore delle Alpi lombarde destinata a ridefinire la conoscenza sui dinosauri in Italia, che tra l’altro porta in primo piano l’area valtellinese a ridosso dei Giochi olimpici invernali. All’interno del Parco Nazionale dello Stelvio è stato individuato un vastissimo complesso di orme fossili risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Si tratta di migliaia di impronte, incise nella dolomia e oggi visibili su pareti rocciose quasi verticali, che disegnano piste lunghe centinaia di metri e che mostrano un livello di conservazione altissimo, con dettagli di dita e artigli ancora leggibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

