La valle dei dinosauri nel parco dello Stelvio | Migliaia di esemplari
Una scoperta sensazionale nel cuore delle Alpi lombarde destinata a ridefinire la conoscenza sui dinosauri in Italia, che tra l’altro porta in primo piano l’area valtellinese a ridosso dei Giochi olimpici invernali. All’interno del Parco Nazionale dello Stelvio è stato individuato un vastissimo complesso di orme fossili risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Si tratta di migliaia di impronte, incise nella dolomia e oggi visibili su pareti rocciose quasi verticali, che disegnano piste lunghe centinaia di metri e che mostrano un livello di conservazione altissimo, con dettagli di dita e artigli ancora leggibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Una “valle dei dinosauri” nel Parco dello Stelvio: migliaia di orme di 210 milioni di anni fa
Leggi anche: Il Parco dello Stelvio nasconde una «valle dei dinosauri»: scoperte migliaia di orme lasciate 210 milioni di anni fa – Le foto
Migliaia di impronte di dinosauri scoperte nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio; Triassic Park, scoperta una valle dei dinosauri con migliaia di orme nel Parco dello Stelvio; Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio: una “valle dei dinosauri” sulle Alpi; Migliaia di impronte di dinosauri scoperte nel Parco dello Stelvio.
La Valle dei Dinosauri riemerge allo Stelvio: scoperte migliaia di impronte preistoriche - Soprannominato la “Valle dei Dinosauri”, questo luogo sta rivelando qualcosa di totalmente inaspettato. siviaggia.it
Triassic Park in Lombardia, migliaia di orme di dinosauri scoperte nel Parco dello Stelvio: dove si trovano e foto del ritrovamento - Nel cuore delle Alpi nella Valle di Fraele, tra Livigno e Bormio (Sondrio) - mentelocale.it
C’è un’enorme valle di dinosauri in Italia: scoperte migliaia di impronte nel Parco dello Stelvio - Nel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa ... fanpage.it
Buongiorno Amici Catodici! La valle dei dinosauri (Land of the Lost), anno di grazia 1974. Vi sblocco subito un ricordo (o un trauma): papà Rick Marshall, i figli Will e Holly e... beh, quel coso peloso lì in mezzo. È Cha-Ka, un Pakuni. (Diciamocelo: sembrava un facebook
Parco dello Stelvio, una valle di dinosauri! Scoperte migliaia di orme che raccontano un passato di 210 milioni di anni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.