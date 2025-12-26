La tradizione del presepe in una mostra speciale a Lecco | già 6.000 visitatori in pochi giorni
Entrati ufficialmente nelle feste natalizie cosa c'è di meglio di una visita alla tradizionale mostra di presepi che si tiene a Lecco? Giunta alla 14ª edizione l'esposizione si svolge per il secondo anno nei locali della Torre Viscontea, in piazza XX Settembre 3, in pieno centro città. Allestita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
