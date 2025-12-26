Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La tattica russa, basata solo e sempre sull'opposizione all'Europa (peraltro, da molti anni, con interruzione recente, principale partner economico della Russia) sta diventando dannosa per gli stessi interessi russi. E sta perdendo mordente perché ripetitiva. Possiamo vedere l'evoluzione di questo anti-europeismo dai suoi primi exploit polemici, con i nostri no-euro e con gli autori della Brexit fino alla saldatura attuale tra propaganda sotterranea e politica estera ufficiale della Russia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La tattica russa sta diventando dannosa per gli stessi interessi russi

Il fronte di guerra a Pokrovsk è diventato una zona grigia.

