La Supercoppa Italiana vinta dal Napoli esposta in città per i tifosi fino al 4 gennaio | l' annuncio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa Italiana conquistata dal Napoli lo scorso 22 dicembre a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno dell'official store azzurro in piazza San Domenico Maggiore, nel centro cittadino. Ad annunciarlo è il club partenopeo sul proprio sito ufficiale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

