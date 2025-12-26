La Supercoppa Italiana vinta dal Napoli esposta in città per i tifosi fino al 4 gennaio | l' annuncio

La Supercoppa Italiana conquistata dal Napoli lo scorso 22 dicembre a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all'interno dell'official store azzurro in piazza San Domenico Maggiore, nel centro cittadino. Ad annunciarlo è il club partenopeo sul proprio sito ufficiale.

