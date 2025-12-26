La situazione delle frane nel territorio di Casola Valsenio

Il Comune di Casola Valsenio aggiorna sulla situazione frane del territorio. Via Torre è chiusa a Piandoppio a causa di una frana sottostrada che ha determinato un notevole restringimento della carreggiata. Le frane presenti lungo il resto del tratto sono state ripulite. Via Cestina, Via San. LA DIRETTA - Passata senza danni la piena dei fiumi. Gli evacuati tornano nelle loro case; Allerta maltempo, gli aggiornamenti - Aggiornamento del 26 Dicembre delle ore 16:31; Maltempo: notte di paura, esondazione scongiurata in Bassa Romagna, frane in collina; Frane a Casola Valsenio e a Brisighella: chiuse alcune strade. Tornano le frane in Appennino, dopo le forti piogge - esistenti, le ruspe sono al lavoro per riaprire le strade.

Frane a Casola Valsenio e a Brisighella: chiuse alcune strade - Mentre la pianura ha trascorso il pomeriggio di Natale con un occhio ai livelli dei fiumi Lamone, Marzeno, Senio e Santerno, la collina ha dovuto fare i conti con alcuni smottamenti. ravennawebtv.it

