La Serie A e il mercato del riciclo

Gennaio non è più il mese dei rinforzi in Serie A, ma quello dei ripensamenti: il calcio italiano vive di seconde possibilità e di carriere da ricostruire. Sta per aprirsi il calciomercato di gennaio e il calcio italiano si prepara, ancora una volta, a fare ciò che ormai gli riesce meglio, attendere che altrove qualcuno . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Verso il Circular Economy Act: l’Europa cerca una strada nel mercato del riciclo

Leggi anche: La mostra-mercato ‘Re-Use’, il riciclo a favore della ricerca

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’UE propone controlli più severi sulle importazioni di plastica per favorire il riciclo; Rifiuti, da Ue nuove misure su economia circolare: Rafforzare riciclo plastica -; Apple supera Samsung per la prima volta in 14 anni e diventa lo smartphone più venduto al mondo; Le nuove norme dell’Unione Europea per i veicoli usati nel 2026 aumentano le richieste e i costi del mercato.

L’UE propone controlli più severi sulle importazioni di plastica per favorire il riciclo - La Commissione propone controlli più severi sulle importazioni, nel tentativo di favorire il riciclo della plastica nell'UE ... rinnovabili.it