L a notte del 25 dicembre ha portato sia i regali sia i nuovi, attesissimi, 3 episodi di Stranger Things 5 Volume 2. I fan della serie hanno atteso le 2.00 del mattino per sintonizzarsi su Netflix e scoprire la validità o meno di tutte le teorie e le anticipazioni riguardo il destino degli eroi di Hawkins. Nonostante però qualche momento interessante, questa seconda parte si è rivelata solamente uno strumentale (e a tratti prolisso) ponte riassuntivo per il gran finale, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalle 2.00 del mattino del 1 gennaio 2026. “Stranger Things 5 – Volume 2”: svelato il trailer del gran finale X Leggi anche › Cosa succederà in “Stranger Things 5” parte 2? Ce lo dicono i fratelli Duffer (a modo loro) Stranger Things 5 Volume 2 su Netflix, trama e recensione 3 nuovi episodi in streaming, 26 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La seconda parte è fatta solo per aumentare l'hype in attesa del gran finale del 1 Gennaio

Leggi anche: Calciomercato Juve: non è in vendita a gennaio! La dirigenza pianifica l’affondo in vista dell’estate? Scelta fatta da parte del suo club d’appartenenza, novità importanti

Leggi anche: Gran Premio della Comunità Valenciana: su Sky e NOW il gran finale del Motomondiale 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milano-Rosarno: 232 euro in seconda classe. È tornato Ghino di Tacco e taglieggia i viaggi in treno degli emigrati; Monterotondo bonifica terminata | la bomba è stata fatta brillare; Norton-Cuffy Juve l’interesse di Comolli è concreto | fatta questa mossa durante l’ultima gara del Genoa; Garlasco Andrea Sempio a Quarto Grado | Sul dna si è fatta chiarezza non mi convinceva.

La lotta continua: la seconda parte della stagione finale di #StrangerThings aspetta solo te. Guardala ora solo su Netflix con #. tim.social/offerte_timvis… ` + . x.com

Buon Natale, seconda parte. - facebook.com facebook