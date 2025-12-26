La Savino del Bene è padrona del derby

Firenze, 26 dicembre 2025 – Il derby più complicato, tra una squadra che ha ambizioni altissime e una che sta con le unghie e con i denti agganciata alla zona di sicurezza. E il campo ha raccontato proprio questo. Appena la Savino Del Bene ha alzato il ritmo tutti i parziali hanno avuto un epilogo praticamente simile. Solo il primo è stato più equilibrato, poi il campo ha raccontato come Scandicci continuerà a essere una certezza del campionato e Il Bisonte una squadra che deve fare di grinta e aggressività la ricetta per tornare a correre. Prima dell’inizio l’ennesimo riconoscimento individuale collezionato in questo incredibile 2025 da Kate Antropova: il titolo di Mvp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

