La rivoluzione di Via Fiorentina | non chiamatela rotonda bischeri

Dalla nostra raffinata cassetta della posta, oggi più simile a un ringhio che a un recapito ufficiale, ci arriva una missiva firmata Botolo Ringhioso, osservatore attento, mordace e probabilmente bloccato nel traffico di Via Fiorentina da almeno tre ere geologiche. Pare infatti che nei social aretini imperi un post illuminante di Lucia Tanti, la quale – con dovizia di particolari e con l'aria di chi spiega il moto perpetuo a una colonia di bradipi – chiarisce il destino dell'incrocio tra il raccordo anulare e Via Fiorentina. Attenzione però: guai a chiamarla rotonda. Quella è roba da popolino. Qui si parla di RIVOLUZIONE.

