La protesta del prete di Terlizzi contro la guerra | niente bambinello nel presepe Don Michele Stragapede

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In formato immagine quanto scritto da don Michele Stragapede: L'articolo La protesta del prete di Terlizzi contro la guerra: niente bambinello nel presepe Don Michele Stragapede proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

la protesta del prete di terlizzi contro la guerra niente bambinello nel presepe don michele stragapede

© Noinotizie.it - La protesta del prete di Terlizzi contro la guerra: niente bambinello nel presepe Don Michele Stragapede

Leggi anche: Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano, il prete no global: “Per non discriminare”

Leggi anche: Il Papa depone bambinello nel Presepe

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Preti contro il genocidio, da Ciotti a Zanotelli: “La preghiera non basta più, andiamo in piazza”. Monsignor Ricchiuti: “La Santa Sede prenda una posizione più netta” - “Sull’uso del sostantivo genocidio ho letto che ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento. ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.