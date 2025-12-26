La protesta del prete di Terlizzi contro la guerra | niente bambinello nel presepe Don Michele Stragapede
L'articolo La protesta del prete di Terlizzi contro la guerra: niente bambinello nel presepe Don Michele Stragapede proviene da Noi Notizie..
Preti contro il genocidio, da Ciotti a Zanotelli: “La preghiera non basta più, andiamo in piazza”. Monsignor Ricchiuti: “La Santa Sede prenda una posizione più netta” - “Sull’uso del sostantivo genocidio ho letto che ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento. ilfattoquotidiano.it
Era una protesta in solidarietà a otto militanti di Palestine Action in sciopero della fame - facebook.com facebook
