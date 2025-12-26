La Promessa anticipazioni 27 dicembre | Manuel parte per l’Italia e Don Alonso vende il palazzo di Cadice
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo la morte di Jana, Manuel conferma la scelta già presa e si prepara a lasciare La Promessa. Intanto la crisi economica peggiora e Leocadia ne approfitta. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La crisi economica costringe Don Alonso a una scelta drastica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 12 dicembre: Alonso vuole vendere il Palazzo di Cadice ma Cruz si oppone
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 3 novembre: Manuel e Martina si schierano con Catalina contro Don Alonso
La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 21 al 27 dicembre; Scopri cosa succederà tra Manuel e Maria: le anticipazioni de La Promessa dal 21 al 25 dicembre!; La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 dicembre 2025: Jana è morta, Don Alonso sta per perdere tutto!; La promessa, anticipazioni dal 21 al 27 dicembre 2025.
La promessa anticipazioni 27 dicembre 2025: Manuel in fuga, la tenuta sprofonda nel caos! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 dicembre 2025. msn.com
La Promessa anticipazioni 27 dicembre: Manuel parte per l’Italia e Don Alonso vende il palazzo di Cadice - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo la morte di Jana, Manuel conferma la scelta già presa e si prepara a lasciare La Promessa. movieplayer.it
La Promessa, anticipazioni sabato 27 dicembre 2025: Grossa crisi economica - La grossa crisi economica che ha investito la tenuta diventa sempre più importante e Don Alonso non sa come affrontare la situazione ... msn.com
«Il caos è appena cominciato e nessuno si aspetta quello che sta per accadere». In un turbinio di emozioni e intrighi, le anticipazioni della serie "La Promessa" riservano colpi di scena inaspettati. Curro ha deciso di andare oltre il tradimento: ha scelto di conse facebook
#LaPromessa Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il marchese confida in Leocadia per salvare il titolo e il suo futuro, ma presto potrebbe pentirsi di aver affidato il suo destino nelle mani della donna. La Promessa sarà trasmes… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.