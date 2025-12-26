Tra la tradizione e i soldi, non c’è neanche da stare a discuterne. Il calcio inglese sta sacrificando capitoli importanti della propria storia sull’altare dei diritti tv, dei piccioli. I due totem sono: il Boxing Day (ossia le partite al 26 dicembre): una delle sue tradizioni più radicate (oggi si giocherà solo il match tra Manchester United e Newcastle stasera alle 21). E addirittura il black-out tv del sabato pomeriggio alle 15. A quell’ora non si trasmettono partite in tv nel Regno Unito per non dissuadere i tifosi di tutte le leghe ad andare ad assistere dal vivo alle performance della propria squadra del cuore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Premier League sacrifica la tradizione per i diritti tv: niente Boxing Day e addio al blackout tv del sabato pomeriggio

Leggi anche: La Premier League rinuncia al Boxing Day, la svolta storica: cosa succederà il 26 dicembre

Leggi anche: La Premier "tradisce" la tradizione: una sola partita nel classico Boxing Day

