La Premier League rompe con il Boxing Day | oggi un solo match è polemica in Inghilterra

Manchester United-Newcastle sarà l’unico match del Boxing Day, la tradizionale giornata di campionato della Premier League che si gioca oggi, nel giorno di Santo Stefano. Un classico delle festività per i tifosi inglesi, che quest’anno resteranno quasi a digiuno di calcio. Inevitabili le polemiche degli appassionati, ma la scelta è stata anche oggetto di una interpellanza parlamentare. Perché rompere con la tradizione del Boxing Day? La risposta è arrivata a stretto giro. La causa di questa scelta va ricercata nella espansione delle coppe europee che hanno ridotto gli slot in calendario, ma anche in una modifica più ampia che ha coinvolto la FA cup. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

