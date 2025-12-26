La Premier League rompe con il Boxing Day | oggi un solo match è polemica in Inghilterra
Manchester United-Newcastle sarà l’unico match del Boxing Day, la tradizionale giornata di campionato della Premier League che si gioca oggi, nel giorno di Santo Stefano. Un classico delle festività per i tifosi inglesi, che quest’anno resteranno quasi a digiuno di calcio. Inevitabili le polemiche degli appassionati, ma la scelta è stata anche oggetto di una interpellanza parlamentare. Perché rompere con la tradizione del Boxing Day? La risposta è arrivata a stretto giro. La causa di questa scelta va ricercata nella espansione delle coppe europee che hanno ridotto gli slot in calendario, ma anche in una modifica più ampia che ha coinvolto la FA cup. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Calcio, perché oggi non c’è il boxing day in Premier League? In programma solo un match
Leggi anche: Perché oggi non c’è il Boxing Day in Premier League? Solo un match serale, proteste del pubblico
Che fine ha fatto il Boxing Day? La Premier rompe una tradizione secolare; Boxing Day, perché si chiama così? E da quest’anno cambia volto; ASCOLTA In The Box. Arsenal primo a Natale: arriverà fino in fondo? Frena il Palace; Morto John Robertson, il Picasso di Glasgow, eroe di due Coppe dei Campioni col Nottingham Forest.
La Premier League rompe con il Boxing Day: oggi un solo match, è polemica in Inghilterra - Newcastle sarà l’unico match del Boxing Day, la tradizionale giornata di campionato della Premier League che si gioca oggi, nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it
Manchester United-Newcastle: dove vederla, orario, probabili formazioni e classifica Premier League. Il boxing day - La Premier League questa volta non scende in campo il giorno di Natale, bensì per Santo Stefano con l'anticipo della 18esima giornata tra Manchester United e Newcastle. ilmessaggero.it
Perché oggi non c’è il Boxing Day in Premier League? Solo un match serale, proteste del pubblico - Oggi, 26 dicembre, non ci sarà infatti uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle feste, ... oasport.it
Bye bye Boxing Day: mai così poche partite di Premier League il 26 dicembre da 43 anni x.com
Premier League, Manchester United-Newcastle unica 'Boxing Day': il programma delle partite, dove vederle - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.