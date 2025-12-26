La Pistoiese esonera Andreucci

Pistoia, 26 dicembre 2025 – La FC Pistoiese ha sollevato Antonio Andreucci dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli il meglio per il futuro professionale. Il presidente Sergio Iorio spiega: "Desidero ringraziare dal cuore mister Andreucci, persona di una classe unica e allenatore di grande competenza. In questa stagione siamo partiti bene a livello di risultati, salvo poi inciampare nell'ultimo mese. C'è stata un'involuzione negativa, perdendo anche due scontri diretti in casa.

La Pistoiese e il rebus Andreucci. Perde quota l’ipotesi del cambio - Il presidente Iorio, il direttore sportivo Taibi e l’ad Fondatori hanno fatto il punto: situazione in divenire ... lanazione.it

Pistoiese, la società riflette sulla posizione di Antonio Andreucci - In queste ore la proprietà della Pistoiese sta valutando se proseguire o meno il cammino col tecnico lucchese Solo un pareggio nell’ultima gara del 2025 e appena cinque punti nelle ultime cinque gare. pistoiasport.com

#Pistoiese 1965/66 Serie C Girone B Inizia la stagione con #Faccenda ma verrà esonerato ed al suo posto arriva #Bonansea. Finirà all’undicesimo posto - facebook.com facebook

