La piena del Lamone sta scendendo a valle
, è passata da Pieve Cesato e si sta avvicinando a Mezzano. Il passaggio a Mezzano è previsto fra le 4 e le 5, con un livello superiore alla soglia 3, confermato anche dall’ultimo monitoraggio regionale. Aggiornano dal Comune di Ravenna: “Il Coc è riunito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale.
Fiumi Senio e Lamone in piena, evacuazioni urgenti in corso - BOLOGNA Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un’evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. corrieredellacalabria.it
Maltempo a Ravenna, la piena del Lamone attesa nella notte - É piovuto più di quanto era stato previsto e sta continuando a piovere soprattutto ... corriereromagna.it
Fiumi in piena a Ravenna, diretta: rischio esondazione per il Senio e il Lamone. Disposte evacuazioni, ecco dove - Natale con l’allerta, entrambi i fiumi hanno superato la soglia rossa. msn.com
Allerta meteo - aggiormanrto del 25/12 alle ore 19.50 Finita ennesima riunione di CCS Criticità importanti per il Senio per le quali continua l’invito a seguire le pagine istituzionali dei relativi territori. Per il Lamone, picco di piena sopra soglia 3, atteso tra 8,2/8,6 - facebook.com facebook
Foto di Meteo-PedemontanaForlivese del livello del Fiume Lamone a Bagnacavallo (RA). Sopra soglia rossa a Pieve Cesato, quasi al colmo di piena. In soglia arancione a Mezzano, in crescita. x.com
