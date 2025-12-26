La piena del Lamone sta scendendo a valle

26 dic 2025

, è passata da Pieve Cesato e si sta avvicinando a Mezzano. Il passaggio a Mezzano è previsto fra le 4 e le 5, con un livello superiore alla soglia 3, confermato anche dall’ultimo monitoraggio regionale. Aggiornano dal Comune di Ravenna: “Il Coc è riunito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

