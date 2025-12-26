La paura si è accesa nel pomeriggio di Natale | il riassunto della giornata
In questo articolo il ‘film’ di un Natale di preoccupazioni innescate dalla forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna nelle ultime 48 ore. Nella notizia tutti gli aggiornamenti dei sindaci, con relative comunicazioni di evacuazioni. . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Udine si è accesa per il Natale con lo spettacolo delle luci
Leggi anche: Udine si è accesa per il Natale con lo spettacolo delle luci
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
La videocamera è di nuovo accesa. E noi siamo pronti ad ascoltare. Benvenuti nella RASSEGNA: “Prima la paura, poi la videocamera accesa ” Quando un paziente decide di mettersi di fronte a una videocamera, sappiamo che si è creato qualcosa di sp - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.