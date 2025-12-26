Le solenni celebrazioni del Natale sono state le prime da ponte. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La pace “non come la dà il mondo”

Leggi anche: Papa Leone: "Il mondo destabilizzato da ambizioni e decisioni che calpestano la pace"

Leggi anche: Sorteggio Mondiali 2026, Trump riceve "Premio Fifa per la Pace" da presidente Infantino, tycoon: "Ora il mondo è un posto più sicuro" - VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pace, dialogo e cooperazione: il messaggio al mondo di Xi Jinping in occasione del V-Day - "Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e scontro, cooperazione vantaggiosa per tutti e gioco a somma zero. ilgiornale.it

Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più' - "Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. ansa.it

?Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.

Pace nella Chiesa e nel mondo. Il primo Natale di Leone XIV L’articolo di Matteo Matzuzzi Roma. Dopo tredici anni, il Papa è tornato a rivolgere l’augurio natalizio in diverse espressioni linguistiche, pratica mantenuta fino all’ultima benedizione Urbi et Orbi - facebook.com facebook