La musica italiana sa essere entusiasmante ecco la nostra Top 20 dei migliori dischi del 2025 – La classifica

Anche il 2025 offre l’imbarazzo della scelta in termini di album e non è di certo la prima annata a imporci davanti a questo bel dilemma. Al netto del dire popolare sulla morte del cantautorato, su una musica in mano a maranza brutti, sporchi e cattivi e donne che esistono solo come vallette cantanti, la realtà è totalmente diversa: la scena musicale italiana sa essere entusiasmante. Quella che segue è una classifica sanguinosa, un gioco che accettiamo giusto in quanto gioco, venti album scelti da una preselezione di ben oltre cento opere, tutte meritevoli di attenzione. Dentro ci troverete il nuovo cantautorato, il rap d’essai, il rock politico, il pop d’alta scuola e anche neapolitan power, new world e R&B. 🔗 Leggi su Open.online

