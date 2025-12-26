La moglie non può usare il seme congelato del marito morto nonostante il testamento di lui | Pma vietata post mortem
La decisione del giudice di primo grado e d'Appello. Nel testamento dell'uomo l'esplicita volontà di consentire alla moglie di diventare madre ma il campione biologico andrà distrutto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Firenze, la moglie non può usare il seme congelato del marito morto (nonostante il testamento di lui): Pma vietata post mortem - Nel testamento dell'uomo l'esplicita volontà di consentire alla moglie di diventare madre ma il campione biologico andrà distrutto ... msn.com
