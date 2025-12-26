La moglie non può usare il seme congelato del marito morto nonostante il testamento di lui | Pma vietata post mortem

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del giudice di primo grado e d'Appello. Nel testamento dell'uomo l'esplicita volontà di consentire alla moglie di diventare madre ma il campione biologico andrà distrutto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la moglie non pu242 usare il seme congelato del marito morto nonostante il testamento di lui pma vietata post mortem

© Xml2.corriere.it - La moglie non può usare il seme congelato del marito morto (nonostante il testamento di lui): Pma vietata post mortem

Leggi anche: Morto Sandro Giacobbe, l'ultimo toccante post con la moglie Marina (accanto a lui fino alla fine): "Tu, l'amore mio"

Leggi anche: "Ultime parole famose": ecco le interviste post mortem

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Firenze, la moglie non può usare il seme congelato del marito morto (nonostante il testamento di lui): Pma vietata post mortem - Nel testamento dell'uomo l'esplicita volontà di consentire alla moglie di diventare madre ma il campione biologico andrà distrutto ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.