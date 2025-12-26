La maschera ipossica che ha ucciso Bakken | i dubbi dei ricercatori

Oltre all'inevitabile dolore per la tragedia dovuta alla scomparsa di un atleta di 27enne in procinto di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il norvegese Sivert Bakken, trovato morto con addosso una maschera ipossica, gli esperti del settore si interrogano sull'efficacia ma anche sulla pericolosità di questo strumento. A cosa serve la maschera. Innanzitutto un piccolo passo indietro: quando si parla di maschera ipossica si intende un dispositivo in grado di aumentare lo sforzo della respirazione durante l'allenamento simulando le condizioni che si possono trovare a quote di alta montagna dove l'aria è più rarefatta essendoci meno ossigeno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

