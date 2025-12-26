La manovra 2026 somiglia sempre più ad un frullatore di risorse | dall' associazione Cane randagio alle parrocchie | ecco i microfondi
La riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio e il risanamento di alcune parrocchie, il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi) ma anche fondi per l’ippodromo della Capannelle, per la fondazione "gatto randagio", per varie associazioni combattentistiche e per alcune orchestre come quella jazz siciliana. Il finanziamento con la legge di Bilancio di micro misure di carattere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
