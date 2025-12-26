la magia del presepe vivente della pieve di arezzo

Arezzo, 26 dicembre 2025 – “Cerchiamo il nostro Signore nel presepe e non solo. Gesù oggi si dona a noi e ci chiede di farlo crescere nella nostra vita attraverso scelte che aspirino ai valori che egli ci ha insegnato”. Così don Alvaro Bardelli durante l’omelia di una partecipata e bellissima Messa di Natale nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo. “Dio si rivela in un bimbo, viene nel mondo per donare la speranza e indicarci il vero significato della vita” ha aggiunto don Alvaro prima di invitare tutta l’assemblea a visitare il presepe vivente allestito nei locali adiacenti alla Chiesa. Una rappresentazione semplice ma toccante, con Celeste e Giovanni ad interpretare Maria e Giuseppe e con i pastori e gli angeli sulla terrazza sopra la grotta, e gli animali veri a rendere la scena ancora più realistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

