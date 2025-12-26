La magia del Natale trasforma il mercato Muricello

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale ha portato luci, suono e colori al mercato Muricello.  Il 22 e 23 dicembre sono state due giornate indimenticabili, ricche di emozioni, musica, sorrisi e condivisione con l'evento “Christmas Sound”, fortemente voluto, ideato e organizzato da Franco Laimo, insieme a Claudia Lo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

