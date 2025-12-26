la guerra ibrida russa minaccia la nostra indipendenza

Qualche settimana fa il presidente Mattarella ricordava come la nostra libertà sia sotto attacco. Vi è un fronte di regimi autoritari che vuole indebolire le nostre democrazie. Li abbiamo visti anche a Pechino qualche giorno fa. Ci sono tanti libri che descrivono molto bene come queste autocrazie collaborino tra loro. Ne cito solo alcuni: “Assedio all’occidente” e “La nuova guerra contro le democrazie” di Maurizio Molinari, o “Autocracy Inc.” del premio Pulitzer Anne Applebaum. Insomma, abbiamo tutte le informazioni che vogliamo per capire quanto la nostra libertà e la nostra indipendenza siano sotto attacco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

