La guerra ibrida russa minaccia la nostra indipendenza
Qualche settimana fa il presidente Mattarella ricordava come la nostra libertà sia sotto attacco. Vi è un fronte di regimi autoritari che vuole indebolire le nostre democrazie. Li abbiamo visti anche a Pechino qualche giorno fa. Ci sono tanti libri che descrivono molto bene come queste autocrazie collaborino tra loro. Ne cito solo alcuni: “Assedio all’occidente” e “La nuova guerra contro le democrazie” di Maurizio Molinari, o “Autocracy Inc.” del premio Pulitzer Anne Applebaum. Insomma, abbiamo tutte le informazioni che vogliamo per capire quanto la nostra libertà e la nostra indipendenza siano sotto attacco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: L’avvertimento di von der Leyen: “Contro Ue guerra ibrida, rispondere a minaccia russa”
Leggi anche: La guerra ibrida russa: in Romania caccia in volo contro i droni
La lezione di Socrate | La guerra ibrida russa minaccia la nostra indipendenza; Ecco come la Russia fa la guerra (ibrida) all’Europa; Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida; Guerra ibrida, minaccia per l'Europa.
“Tutti hanno famiglia, il cyber crime non è solo virtuale”: la minaccia dei filorussi agli informatici arruolati contro Mosca - La guerra ibrida si intensifica: criminali russi intimidiscono esperti cyber occidentali che lavorano contro il Cremlino ... ilfattoquotidiano.it
La Russia sta preparando l’escalation ibrida - La guerra ibrida, meno costosa e condotta da un numero inferiore di risorse umane, diventa l'unico strumento di escalation accessibile alla Russia ... startmag.it
Ecco come la Russia fa la guerra (ibrida) all’Europa - Uno studio della Dgap spiega come la Russia utilizzi una gamma sofisticata di operazioni ibride per indebolire la sicurezza europea. startmag.it
#Droni sopra le basi militari e gli aeroporti: la guerra #ibrida sta mettendo alla prova la sicurezza nazionale europea. L'articolo del The #Economist x.com
Amazon lancia l’allarme: oltre 1.800 candidature IT sospette legate alla Corea del Nord bloccate dal 2024. Il lavoro da remoto diventa un nuovo fronte della guerra ibrida. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.