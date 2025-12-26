La guerra dei droni
Da attacco, difesa, perlustrazione, aerei, navali e terrestri. Oggi il problema è produrli velocemente e a basso costo senza dipendere dalla Cina. Ma per l’Europa è più difficile: a giocare contro sono i costi, i materiali rari fino alle nostre normative anti inquinamento. Come era già accaduto durante molti altri conflitti avvenuti nei secoli scorsi, anche la guerra russo-ucraina ha costretto le parti in guerra a innovare nel campo della tecnologia. Nello scenario ucraino nessuna delle due parti ha potuto fare ampio uso di mezzi aerei tradizionali a causa delle dense difese aeree presenti e li sta usando soltanto per missioni particolari a medio e lungo raggio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Pokrovsk, la nuova trincea dei droni nella guerra d’Ucraina
Leggi anche: Ucraina, l’esercito dei robot: come droni e veicoli autonomi stanno cambiando la guerra
Ucraina, Lavrenovych: Il futuro è una guerra dei droni; I droni ucraini vanno a caccia dell’oro nero che paga la guerra del Cremlino; Guerra Ucraina-Russia, news oggi: attacco con droni sul porto di Rostov, morti e feriti; Guerra in Ucraina, le news del 20 dicembre 2025 | Droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa nel mar Caspio.
La guerra tra narcos in Messico: si alza il livello dello scontro con autoblindo e droni-bomba - te per ingaggiare gli avversari: lo raccontano video diffusi quasi quotidianamente in re ... msn.com
Zelensky: “Presto incontro con Trump”. Raid russo su infrastruttura critica a Odessa. Kiev: “Droni di Mosca colpiscono i civili” - Il presidente ucraino prepara l'incontro con Trump mentre continua l'offensiva russa su Odessa con attacchi a infrastrutture critiche ... ilfattoquotidiano.it
Incursioni dei droni, il Belgio presenta il sistema di difesa PIORUN. Ecco come funziona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incursioni dei droni, il Belgio presenta il sistema di difesa PIORUN. tg24.sky.it
La guerra autonoma dei droni e cosa è realmente in gioco
#Droni sopra le basi militari e gli aeroporti: la guerra #ibrida sta mettendo alla prova la sicurezza nazionale europea. L'articolo del The #Economist x.com
Bombe russe su Odessa e droni ucraini sulle petroliere a Krasnodar: la guerra non si ferma nemmeno a Natale Il bilancio registra anche almeno due morti nella città martire sul Mar Nero Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.