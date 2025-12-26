Da attacco, difesa, perlustrazione, aerei, navali e terrestri. Oggi il problema è produrli velocemente e a basso costo senza dipendere dalla Cina. Ma per l’Europa è più difficile: a giocare contro sono i costi, i materiali rari fino alle nostre normative anti inquinamento. Come era già accaduto durante molti altri conflitti avvenuti nei secoli scorsi, anche la guerra russo-ucraina ha costretto le parti in guerra a innovare nel campo della tecnologia. Nello scenario ucraino nessuna delle due parti ha potuto fare ampio uso di mezzi aerei tradizionali a causa delle dense difese aeree presenti e li sta usando soltanto per missioni particolari a medio e lungo raggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La guerra dei droni

Leggi anche: Pokrovsk, la nuova trincea dei droni nella guerra d’Ucraina

Leggi anche: Ucraina, l’esercito dei robot: come droni e veicoli autonomi stanno cambiando la guerra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, Lavrenovych: Il futuro è una guerra dei droni; I droni ucraini vanno a caccia dell’oro nero che paga la guerra del Cremlino; Guerra Ucraina-Russia, news oggi: attacco con droni sul porto di Rostov, morti e feriti; Guerra in Ucraina, le news del 20 dicembre 2025 | Droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa nel mar Caspio.

La guerra tra narcos in Messico: si alza il livello dello scontro con autoblindo e droni-bomba - te per ingaggiare gli avversari: lo raccontano video diffusi quasi quotidianamente in re ... msn.com