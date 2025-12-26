La Grazia di Paolo Sorrentino rilancia le matinée la cinema | il film in anteprima fa riscoprire la magia della sala

Colazione con Sorrentino: il ritorno delle matinée è il regalo di Natale (e oltre) di un regista da Oscar. Sono 170 le sale che programmano in anteprima – solo la mattina, fino al primo gennaio – l’ultimo film di Paolo Sorrentino, “La Grazia” (poi in uscita dal 15 gennaio con PiperFIlm). Un'occasione, quella delle anteprime, che sta portando vari cinema ad aggiungere spettacoli per venire incontro alle richieste (il Troisi a Roma, ad esempio, avrà la prima proiezione alle 9 del mattino). Toni Servillo e il sodalizio magico con Sorrentino: “Io, al suo servizio. Non so cosa ci lega (e non vogliamo scoprirlo): diventerebbe una formuletta” Il film ha debuttato alla 82a Mostra del cinema di Venezia dove è stato premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Toni Servillo, in gara per la sua performance anche come miglior attore europeo agli Efa 2026, dov'è candidato pure Sorrentino nella shortlist per il migliore sceneggiatore europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: "La Grazia", il film girato a Torino da Paolo Sorrentino in anteprima la mattina dal 25 dicembre al 1° gennaio: in quali cinema

Leggi anche: The Space Cinema, "La Grazia" di Paolo Sorrentino in anteprima: annunciate le proiezioni dal 25 al 31 dicembre

