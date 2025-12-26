“Oggi si parla di cosa ha fatto Signorini ma chi conosce la tv come me sa che ad esempio al GF ci sono gli stessi autori dal 2000 e un paio sono etero quindi qualche ragazza ha fatto quello che ha fatto ‘sto Medugno fidatevi, o voleva farlo”. Chi parla è Milo Coretti, vincitore del “ Grande Fratello ” nel 2007. Sui social, Coretti dice la sua sulla questione più chiacchierata del momento, quella che riguarda il cosiddetto “sistema Signorini” portato alla ribalta da Fabrizio Corona. Secondo lui il presunto metodo adottato dal conduttore tv per scegliere i concorrenti del reality show non sarebbe un caso isolato nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La gente è pronta a prostituirsi per un po’ di visibilità, il mondo gira così”: lo sfogo dell’ex vincitore del “Grande Fratello”. E Medugno denuncia Signorini “per violenza sessuale ed estorsione”

Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione

Leggi anche: Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: «L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quanta gente in giro ...sorridente e pronta ad aiutare... a salvarti - facebook.com facebook