La foggiana Sophia Renna vince la Corrida | il suo talento da brividi trionfa tra i dilettanti allo sbaraglio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Renna vince la seconda edizione della Corrida, lo storico programma Tv di Corrado rilanciato da Amedeus in prima serata sul Nove.Il talento foggiano di 18 anni conquista pubblico e giuria nella finalissima di Natale con un’intensa interpretazione voce e piano di ‘Die with smile’ di Bruno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Sophia Renna, chi è la vincitrice de La Corrida 2025: l'intuizione di Peppe Vessicchio e le polemiche.

foggiana sophia renna vinceSophia Renna, chi è la vincitrice de La Corrida 2025: l'intuizione di Peppe Vessicchio e le polemiche - Chi ha vinto La Corrida 2025: la 18enne Sophia Renna trionfa in finale con una interpretazione da brividi di Die with a smile. libero.it

