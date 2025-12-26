La foggiana Sophia Renna vince la Corrida | il suo talento da brividi trionfa tra i dilettanti allo sbaraglio

Sophia Renna vince la seconda edizione della Corrida, lo storico programma Tv di Corrado rilanciato da Amedeus in prima serata sul Nove.Il talento foggiano di 18 anni conquista pubblico e giuria nella finalissima di Natale con un’intensa interpretazione voce e piano di ‘Die with smile’ di Bruno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sophia Renna, chi è la vincitrice de La Corrida 2025: l'intuizione di Peppe Vessicchio e le polemiche.

Sophia Renna, chi è la vincitrice de La Corrida 2025: l'intuizione di Peppe Vessicchio e le polemiche