La fiamma dei Giochi illumina Benevento | domani la staffetta olimpica

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno 38 i tedofori che domani pomeriggio accompagneranno la fiaccola dei Giochi Olimpici invernali lungo le strade cittadine, in un evento che unisce sport, valori universali e partecipazione popolare. Un appuntamento atteso che trasformerà il centro urbano in un grande palcoscenico olimpico, richiamando cittadini, famiglie e soprattutto giovani. “Auspichiamo una partecipazione popolare massiccia, in particolare delle nuove generazioni. La fiaccola resta un simbolo perenne e affascinante di pace e fraternità”, hanno dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il delegato allo Sport Enzo Lauro, sottolineando il valore simbolico e culturale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la fiamma dei giochi illumina benevento domani la staffetta olimpica

© Anteprima24.it - La fiamma dei Giochi illumina Benevento: domani la staffetta olimpica

Leggi anche: Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con l'ultimo tedoforo dei Giochi del 1960. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta

Leggi anche: Giochi invernali, il 27 la Fiamma olimpica a Benevento, Mastella e Lauro: “Emozione inedita e unica”, scelti i tre tedofori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso; Fiamma olimpica a Salerno: la città s'illumina di sport; La Fiamma Olimpica illumina il Vesuvio. Lo sponsor Coca - Cola sceglie Marevivo: Raffaella Giugni tedofora.

Fiamma Olimpica, Presepi Viventi, tombolate e cori natalizi: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - In questo fine settimana natalizio gli eventi in programma sono davvero tanti. ntr24.tv

fiamma giochi illumina beneventoGiochi invernali, la Fiamma Olimpica illumina Maratea: il viaggio in Basilicata tra borghi e natura - La Basilicata ha ufficialmente accolto la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. lagazzettadelmezzogiorno.it

Video. Fiamma olimpica illumina Partenone prima dei Giochi Milano-Cortina - Poi la consegna ai responsabili dei Giochi invernali di Milano Cortina, tra sfide organizzative. it.euronews.com

Milano Cortina 2026, consegna della fiamma olimpica ad Atene

Video Milano Cortina 2026, consegna della fiamma olimpica ad Atene

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.