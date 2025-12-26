Tempo di lettura: 2 minuti Saranno 38 i tedofori che domani pomeriggio accompagneranno la fiaccola dei Giochi Olimpici invernali lungo le strade cittadine, in un evento che unisce sport, valori universali e partecipazione popolare. Un appuntamento atteso che trasformerà il centro urbano in un grande palcoscenico olimpico, richiamando cittadini, famiglie e soprattutto giovani. “Auspichiamo una partecipazione popolare massiccia, in particolare delle nuove generazioni. La fiaccola resta un simbolo perenne e affascinante di pace e fraternità”, hanno dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il delegato allo Sport Enzo Lauro, sottolineando il valore simbolico e culturale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La fiamma dei Giochi illumina Benevento: domani la staffetta olimpica

Leggi anche: Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con l'ultimo tedoforo dei Giochi del 1960. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta

Leggi anche: Giochi invernali, il 27 la Fiamma olimpica a Benevento, Mastella e Lauro: “Emozione inedita e unica”, scelti i tre tedofori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso; Fiamma olimpica a Salerno: la città s'illumina di sport; La Fiamma Olimpica illumina il Vesuvio. Lo sponsor Coca - Cola sceglie Marevivo: Raffaella Giugni tedofora.

Fiamma Olimpica, Presepi Viventi, tombolate e cori natalizi: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - In questo fine settimana natalizio gli eventi in programma sono davvero tanti. ntr24.tv

Giochi invernali, la Fiamma Olimpica illumina Maratea: il viaggio in Basilicata tra borghi e natura - La Basilicata ha ufficialmente accolto la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. lagazzettadelmezzogiorno.it