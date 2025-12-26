Marsilio ci presenta La disobbediente, secondo romanzo della scrittrice italo-francese Mavie Da Ponte. La storia affronta il tema delicato della gravidanza e il desiderio di ogni donna di essere libera di poter scegliere sul proprio corpo. Trama. Raimonda, detta Monda, è una donna di 35 anni che vive l’esistenza che la società si aspetta da lei: ha una relazione stabile da oltre sei anni con Delio e ha una formazione accademica che le permette di essere un’ottima dottoranda all’università. Il tutto cambia quando Monda si rende conto di una cosa molto importante, ossia che lei non vuole assolutamente avere figli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA DISOBBEDIENTE di Mavie Da Ponte: recensione

Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 21 novembre: l’amore segreto di Cucuzza (8), De Grenet disobbediente (9)

Leggi anche: Intervista a Lea Gavino: “La musica rispecchia la mia parte disobbediente. Il successo di Un Professore non ha cambiato mio fratello Damiano. Sanremo? Chi lo sa”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LA DISOBBEDIENTE di Mavie Da Ponte: recensione.

E dopo l’appuntamento con Lucia Tancredi del 14 dicembre, ci faremo gli auguri di Natale in un posto molto speciale, a Ripe San Ginesio, con la splendida Mavie Da Ponte. Siamo felici, infatti, di essere state invitate da Alessia, nel suo form.Ale! Sarà possibile - facebook.com facebook