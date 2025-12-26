LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi torna la paura alluvione | evacuazioni nella serata di Natale

Torna la paura alluvione nel Ravennate dopo le piogge incessanti innescate dal ciclone di Natale. In poche ore il livello idrometrico del Senio e del Lamone è cresciuto, con molti sindaci del territorio che hanno disposto evacuazioni nelle aree a ridosso dei fiumi. Guardando ai dati pluviometrici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale Leggi anche: Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra Leggi anche: Vento in montagna, allerta gialla per piene dei fiumi su tutta la provincia di Piacenza: le previsioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta; Blackout a Bologna, famiglie sui colli senza luce per 28 ore: “Abbandonati a noi stessi, sembra di essere nel 1800”; Diretta maltempo | fiumi in piena a Ravenna rischio esondazione per il Senio e il Lamone Disposte evacuazioni ecco dove. Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti a Castel Bolognese, Cotignola e Bagnacavallo per Senio e Lamone, si alzano i livelli dei fiumi - Romagna: in provincia di Ravenna si registra il peggioramento dei livelli dei fiumi. corrieredibologna.corriere.it

Fiumi in piena a Ravenna, diretta: rischio esondazione per il Senio e il Lamone. Disposte evacuazioni, ecco dove - Natale con l’allerta, entrambi i fiumi hanno superato la soglia rossa. msn.com

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna per Natale, piene dei fiumi e frane fanno paura - Romagna, massima attenzione ai fiumi e alto rischio frane a causa delle piogge persistenti. virgilio.it

