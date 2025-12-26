La città in provincia di Novara con 26 presepi sparsi | la mappa per scoprirli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche anno è ormai una tradizione che accompagna le festività natalizie a Trecate. In città, grazie alla preziosa presenza di Pro loco e del gruppo Pio consorzio San Giuseppe, sono stati allestiti 26 presepi, con materiali e tecniche differenti.E come accade ormai da qualche tempo c'è una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La città in provincia di Novara con 26 presepi sparsi: la mappa per scoprirli

