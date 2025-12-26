La Cina ha deciso Ecco quali settori riceveranno i sussidi di Stato
Alla fine, era solo questione di giorni. E adesso sta succedendo. La Cina ha deciso di dissotterrare, a due mesi dalla loro soppressione, i sussidi di Stato. Solo che stavolta non andranno a dopare l’industria dell’auto, la quale ha ormai le spalle abbastanza larghe per continuare a distorcere il mercato globale. Semmai, stavolta, i denari di Pechino verranno pompati dentro quei settori che rappresentano l’ultima frontiera della competizione internazionale: l’Intelligenza Artificiale e la tecnologia quantistica. E così, dalle previsioni, dai rumors, dalle voci, di cui questo giornale ha dato conto nei giorni scorsi, si è passati all’ufficialità. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Ecco quali Xiaomi, REDMI e POCO riceveranno HyperOS 3 a ottobre
Leggi anche: Quali Samsung Galaxy riceveranno la One UI 8.5? Ecco la lista completa
Cina impone dazi su importazione prodotti lattiero caseari dall'Ue; Dazi Cina contro la Ue, l'effetto contagio della guerra aperta da Trump; Dazi cinesi sul latte UE: nuove barriere e rischi per il mercato italiano; La Cina presenta un reclamo all’OMC contro i sussidi indiani al settore solare.
La Cina annuncia nuovi dazi contro i prodotti caseari Ue. L’impatto per l’Italia in termini di export - Continuano le tensioni tra Ue e Cina: dalle auto verdi, alle tariffe di tre euro sui pacchi di Shein e Temu, passando per i dazi sulla carne suina e i prodotti caseari Ue ... italiaoggi.it
La Cina e il surplus commerciale: non è finita - La Cina esporta più di quanto il suo mercato interno riesca ad assorbire, accumulando un surplus senza precedenti che pesa su prezzi e concorrenti globali. ispionline.it
SPILLO UE/ Se la Cina ricorda il tallone d’Achille dell’Europa - La Cina è sempre più economicamente forte e l'Ue non può trovare una posizione comune sui rapporti con Pechino ... ilsussidiario.net
Cina, agenda politica: a gennaio la plenaria della Commissione disciplinare Il 25 dicembre, l’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha svolto una riunione, durante la quale è stato deciso di convocare la quinta sessione plenaria d - facebook.com facebook
Le tensioni diplomatiche tra #Cina e Usa sono cresciute dopo l'annuncio di un pacchetto di aiuti militari a #Taipei da 11 miliardi deciso dall’amministrazione #Trump x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.