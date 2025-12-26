La casa di Rosa tra jazz e flamenco | viaggio musicale guidato dal chitarrista Riky Ragusa
Un nuovo omaggio a Rosa Balistreri nel segno della contaminazione musicale e della ricerca artistica. Il Centro studi di cultura siciliana e Mediterranea propone "Rosa Balistreri tra jazz e flamenco”, evento in programma a Licata, presso la Casa di Rosa in via Martinez, il 27 dicembre alle 18.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Concerto natalizio in lingua siciliana ricordando Rosa Balistreri; Tradizione, “cunti”, cori e jazz: gli eventi di Natale organizzati nel nome di Rosa Balistreri.
