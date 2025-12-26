La Cardiologia dell’ospedale di Forlì sulle reti Rai | si parla di ’infarto a coronarie indenni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, nel corso Tg1 delle 8, durante la rubrica dedicata alla medicina, andranno in onda due interviste realizzate all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì sull’infarto a coronarie indenni (Minoca) e sulla coronarografia ad essa correlato. A parlarne saranno il professor Carmine Pizzi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

