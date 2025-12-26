La Cambogia accusa la Thailandia | Intensificati i bombardamenti

(Adnkronos) – La Cambogia ha accusato oggi la Thailandia di aver "intensificato i bombardamenti" nella mattinata nella provincia nordoccidentale di Banteay Meanchey, mentre i due Paesi sono in trattative per porre fine al conflitto frontaliero. "Dalle 6:08 alle 7:15, l'esercito thailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per sganciare non meno di 40 bombe, intensificando i . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Thailandia–Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine

Leggi anche: Thailandia-Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Thailandia-Cambogia, si allarga il conflitto: bombe vicino al sito archeologico di Angkor Wat.

La Cambogia accusa la Thailandia di intensificare i bombardamenti - Bangkok ribatte: "Massicci attacchi cambogiani durante la notte lungo il confine nella provincia di Sa Kaeo, nel su ... msn.com