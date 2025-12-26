La caduta di Huijsen

2025-12-25 23:42:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Decano Huijsen È stata e continua ad essere una delle grandi scommesse del Real Madrid effettuare il rilievo in difesa. Il club, che ha versato 58 milioni Bournemouth, Lo considera un difensore da tanti anni e che segnerà un’epoca. Ma in soli quattro mesi a Madrid conosce già molto bene le montagne russe che comporta indossare la maglia bianca. Dagli elogi guadagnati con fatica per l’ottimo inizio dal Mondiale per club, spinto anche dalle sconfitte di Rüdiger e Militao, alle prime critiche e dubbi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Huijsen non dimentica la Roma: “In Italia ho imparato a difendere”

Leggi anche: Huijsen, l’ex bianconero analizza la propria crescita: «Mondiali? Sarebbe un sogno parteciparvi. Voglio vincerli»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Huijsen: “Perché ho scelto la Juve”. Poi svela il sogno: sarà in bianconero? - Dean Huijsen ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus, ha trovato il primo gol nel massimo campionato italiano con quella della Roma, e ha esordito con la ... tuttosport.com

Huijsen debutta con la Spagna in un clima surreale: lo stadio fischia a ogni suo tocco di palla - Il pubblico allo stadio però ha accompagnato il suo ingresso in campo con fischi proseguiti anche a ogni suo tocco ... fanpage.it

Huijsen mania, non solo Real Madrid! "C'è anche il top della Premier" - 2 milioni, e con i bianconeri che si sono riservsati il 10% sulla futura rivendita, il difensore ... tuttosport.com