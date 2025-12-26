La bella e la bestia | tutto quello che c’è da sapere sul film del 2017 su Rai 2

La bella e la bestia: trama, cast e streaming del film del 2017 su Rai 2. Stasera, 26 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rai 2 va in onda La bella e la bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon. Scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, il film è un remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Verso la fine del XVIII secolo, nel cuore dell’Alsazia, in Francia, un giovane principe dall’aspetto bello e affascinante ma dal carattere arrogante e crudele, vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste e balli e opprimendo con le tasse le popolazioni dei villaggi vicini. 🔗 Leggi su Tpi.it

