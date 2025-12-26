Compatta, allungata e incredibilmente chic, la baguette bag è la borsa che ha conquistato star, influencer e trendsetter di tutto il mondo. Nata come accessorio iconico degli anni Duemila, oggi torna protagonista grazie al suo design essenziale e alla capacità di adattarsi a qualsiasi look, dal più casual al più elegante. Si porta sotto il braccio o a tracolla ed è l’alleata perfetta per chi ama uno stile curato senza rinunciare alla praticità. Il bello di questo trend è che non è più riservato alle passerelle o ai brand di lusso, su Amazon si possono trovare tantissimi modelli di baguette bag, in versioni minimal, effetto coccodrillo, scamosciate o dal design più contemporaneo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La baguette bag è la borsa più amata dalle star e ora puoi averla anche tu. 8 modelli su cui puntare

Leggi anche: Black Friday 2025, le 10 scarpe e borse che vale davvero la pena acquistare in sconto: dai mocassini alle sneakers e la maxi bag scamosciata, i modelli su cui puntare

Leggi anche: Fendi riporta in vita la Needle Point Stitch Kit Baguette: la novità è che puoi personalizzarla tu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lo strano caso della borsa Fendi di Emily in Paris | è davvero un falso? Vi diciamo verità….

La baguette bag è la borsa più amata dalle star e ora puoi averla anche tu. 8 modelli su cui puntare - La baguette bag è la borsa più amata dalle star e ora puoi averla anche tu. dilei.it