Koulibaly è sottovalutato perché è un difensore ma meriterebbe la stessa attenzione di Mané al Senegal

L’Equipe ha svelato la Top 30 (disponibile per il momento solo dal 30esimo al 21esimo posto) dei calciatori africani dal 1995, quando George Weah divenne il primo africano a vincere il Pallone d’Oro. Koulibaly nell’albo d’oro del calcio africano. Tra i calciatori presenti c’è Kalidou Koulibaly, ex Napoli, che sta disputando attualmente la Coppa d’Africa col Senegal. L’Equipe scrive: Per la sua posizione, è associato meno direttamente alle imprese della sua nazionale rispetto a Sadio Mané. Ma Koulibaly rimane comunque uno dei più grandi difensori nella storia del calcio africano. Fu lanciato dal Metz, ma ha avuto il suo exploit al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

