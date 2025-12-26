Kim | nel 2026 costruire più missili

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader Kim Jong Un ha ordinato l' "espansione" e modernizzazione della produzione missilistica nordcoreana nel 2026 e la costruzione di ulteriori stabilimenti per soddisfare la domanda crescente. Lo riferiscono i media. "Il settore della produzione di missili e proiettili è fondamentale per rafforzare la deterrenza bellica", ha detto Kim visitando una fabbrica di munizioni Negli ultimi anni molto cresciuti test su missili, secondo gli analisti anche in chiave di sfida a Usa e Seul e per verifiche prima di mandarli a Mosca.

