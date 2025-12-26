Kim Jong Un vuole un Capodanno col botto | la Corea del Nord aumenta la produzione di missili per il 2026
La Corea del Nord continua ad accelerare nella produzione di armamenti, neanche dovesse illuminare i cieli del mondo per la notte di capodanno. Già per il 2026, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di accrescere e modernizzare la produzione di missili con la costruzione di nuove fabbriche per soddisfare le esigenze dell’esercito di Pyongyang. “Per soddisfare le richieste previste delle forze missilistiche e di artiglieria dell’Esercito Popolare Coreano, è necessario aumentare costantemente il livello di modernizzazione dell’industria delle munizioni attraverso la creazione di nuove imprese e il costante aggiornamento della struttura produttiva delle fabbriche esistenti in modo più efficiente e pratico”, ha affermato il leader comunista nel corso di una visita ad una fabbrica di munizioni con alti funzionari nordcoreani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Putin scrive a Kim Jong Un, 'tra di noi amicizia invincibile' - Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato l'"amicizia invincibile" con la Corea del Nord in una lettera di Capodanno al leader Kim Jong Un, secondo quanto riportato dai media stat ... ansa.it
Video. Nord Corea, Kim e la figlia partecipano ai festeggiamenti di Capodanno - La Corea del Nord ha messo in scena uno spettacolo di Capodanno nel suo gigantesco stadio May Day, con la presenza del leader Kim Jong Un e di sua figlia Kim Jong- it.euronews.com
