La Corea del Nord continua ad accelerare nella produzione di armamenti, neanche dovesse illuminare i cieli del mondo per la notte di capodanno. Già per il 2026, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di accrescere e modernizzare la produzione di missili con la costruzione di nuove fabbriche per soddisfare le esigenze dell’esercito di Pyongyang. “Per soddisfare le richieste previste delle forze missilistiche e di artiglieria dell’Esercito Popolare Coreano, è necessario aumentare costantemente il livello di modernizzazione dell’industria delle munizioni attraverso la creazione di nuove imprese e il costante aggiornamento della struttura produttiva delle fabbriche esistenti in modo più efficiente e pratico”, ha affermato il leader comunista nel corso di una visita ad una fabbrica di munizioni con alti funzionari nordcoreani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kim Jong Un vuole un Capodanno col botto: la Corea del Nord aumenta la produzione di missili per il 2026

Leggi anche: Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

Leggi anche: Nord Corea, Kim ordina l’aumento di produzione di missili

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno sotto tiro: il conto dei “botti” tra animali, salute e sicurezza; Le celebrazioni di Capodanno al Palazzo dei Congressi; Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi; Putin scrive a Kim Jong Un, 'tra di noi amicizia invincibile'.

Putin scrive a Kim Jong Un, 'tra di noi amicizia invincibile' - Il presidente russo Vladimir Putin ha salutato l'"amicizia invincibile" con la Corea del Nord in una lettera di Capodanno al leader Kim Jong Un, secondo quanto riportato dai media stat ... ansa.it